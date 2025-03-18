Bakan Fidan, Cenevre'de Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cenevre'de Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile Kıbrıs konulu toplantıda bir araya geldi.

Yayın Tarihi: 18.03.2025 20:00
Güncelleme Tarihi: 18.03.2025 20:00
Bakan Fidan, Cenevre'de Yunan Mevkidaşı Gerapetritis ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsviçre'nin Cenevre kentinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis ile önemli bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Fidan ve Gerapetritis, Cenevre'de düzenlenen Kıbrıs konulu genişletilmiş formatlı gayriresmi toplantı marjında bir araya geldiler. Bu buluşma, iki ülke arasındaki ilişkilerin gelişimi açısından dikkat çekici bir fırsat sundu.

Cenevre'deki görüşmenin temel amacı, bölgede barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik ortak adımları değerlendirmek oldu.

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