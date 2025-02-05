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Bakan Fidan, Cezayirli Mevkidaşı Attaf ile İkili İlişkileri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayirli mevkidaşı Ahmed Attaf ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İkili ilişkiler ve Filistin gündemi masaya yatırıldı.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 14:24
Bakan Fidan, Cezayirli Mevkidaşı Attaf ile İkili İlişkileri Değerlendirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşmede, iki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve Filistin de dahil olmak üzere bölgedeki gelişmeler detaylı bir şekilde ele alındı.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgide, görüşmenin nezaket ziyaretinin yanı sıra, ülkeler arasındaki stratejik işbirliklerinin güçlendirilmesine yönelik olduğu vurgulandı. Fidan ve Attaf, ayrıca uluslararası platformlarda işbirliğini artırma konusunda da fikir alışverişinde bulundu.

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