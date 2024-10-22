Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Youssouf ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasında önemli diplomatik bağların güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Konferans Hazırlıkları Gündemde

Görüşme sırasında, Cibuti'de yakın zamanda yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıkları detaylı olarak ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, taraflar konferansın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.