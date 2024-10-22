DOLAR
34,23 0,05%
EURO
37,04 0%
ALTIN
3.015,36 -0,72%
BITCOIN
2.305.627 0,52%

Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Youssouf ile Görüştü

Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı ile telefonla görüştü, konferans hazırlıkları ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.10.2024 16:59
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 16:59
Bakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Youssouf ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cibuti Dışişleri Bakanı Mahmoud Ali Youssouf ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bu görüşme, iki ülke arasında önemli diplomatik bağların güçlendirilmesine katkı sağlamaktadır.

Konferans Hazırlıkları Gündemde

Görüşme sırasında, Cibuti'de yakın zamanda yapılması planlanan Türkiye-Afrika Ortaklığı Üçüncü Bakanlar Gözden Geçirme Konferansı'nın hazırlıkları detaylı olarak ele alındı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, taraflar konferansın başarılı bir şekilde gerçekleştirilmesi için atılacak adımları değerlendirdi.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
AP'de İsrail’in Gazze ve Lübnan'daki Eylemleri Tartışıldı
2
Zeytinburnu'nda 12 Katlı Binada Yangın Çıktı
3
Mısır'da Tarihi Doğa Olayı: Firavun 2. Ramses Heykeline Güneş Işığı Vurdu
4
Milli Savunma Bakanı Güler ve KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu'nun Görüşmesi
5
İstanbul'da Su Kesintisi Uyarısı
6
Bakan Güler, Azerbaycanlı Mevkidaşı ile Önemli Bir Görüşme Gerçekleştirdi
7
Yargı Reformu İçin Yeni Düzenlemeler TBMM'de Görüşüldü

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak

Emekliye elektrik ve doğalgaz faturası desteği! Artı 4.000 TL’de ödenecek

Resmi Gazete'de yayımlandı: 8 güne sona eriyor! Hemen Aile Bakanlığı'na başvurmak gerekiyor

Gözler ÖSYM'ye çevrili bekliyor! DGS ek tercih heyecanı için geri sayım başladı

İUP’lilere her an müjde gelebilir! İşte maaşlarda Ekim detayı

Asgari ücret zammında 8 detay! Bu rakamlardan biri kesin olacak

Şok eden karar Resmi Gazete’de yayımlandı! Fiş alıp- vermeyene 100.000 TL ceza

Emeklilere yeni destek müjdesi sabah saatlerinde geldi! Faturaların yarısı ödenecek

Emeklilikte kartlar baştan dağıtılacak: Yeni sistemde çifte maaş alınacak