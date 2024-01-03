Bakan Fidan'dan açıklama: ABD Dışişleri Bakanı Blinke Türkiye'ye geliyor!

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta gerçekleşecek ziyareti duyurdu.

Bakan Fidan'dan açıklama: ABD Dışişleri Bakanı Blinke Türkiye'ye geliyor!
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti duyurdu. Blinken'in 6 Ocak'ta Türkiye ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Fidan, Blinken'ı kendi misafiri olarak ağırlayacağını belirtti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşanı Erdoğan'ın da farklı bir gezi planı olmadığını belirten Fidan şu açıklamalarda bulundu:

"Blinken’ın cumartesi seyahati yani olacak. Benim misafirim olarak Türkiye gelecek. Şu anda planlanan o yani bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor. Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda."

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