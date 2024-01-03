Bakan Fidan'dan açıklama: ABD Dışişleri Bakanı Blinke Türkiye'ye geliyor!
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'yi ziyaret edecek. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bu hafta gerçekleşecek ziyareti duyurdu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye'ye yapacağı ziyareti duyurdu. Blinken'in 6 Ocak'ta Türkiye ziyareti gerçekleştirmesi bekleniyor. Fidan, Blinken'ı kendi misafiri olarak ağırlayacağını belirtti. Ziyaret esnasında Cumhurbaşanı Erdoğan'ın da farklı bir gezi planı olmadığını belirten Fidan şu açıklamalarda bulundu:
"Blinken’ın cumartesi seyahati yani olacak. Benim misafirim olarak Türkiye gelecek. Şu anda planlanan o yani bir değişiklik olmazsa misafirimiz olarak geliyor. Cumhurbaşkanımızın şu anda planlanan bir seyahati yok. Yani üzerinde konuştuğumuz seyahat yok şu anda."