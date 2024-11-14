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Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türklerinin birliklerini koruyacaklarına dair destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 13:06
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 13:06
Bakan Fidan'dan Ahıska Türkleri için Destek Mesajı

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Ahıska Türklerine Destek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ahıska Türklerinin 14 Kasım 1944'te yaşadıkları sürgünün yıldönümünde önemli bir paylaşımda bulundu. Fidan, yaklaşık 100 bin Ahıska Türkünün Gürcistan'ın Ahıska bölgesinden sürgün edildiğini hatırlatarak, hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

Bakan Fidan, X sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları ve yeni nesillere aktarmaları için elimizden gelen her türlü desteği vermeyi sürdüreceğiz" dedi.

Ahıska Türklerinin Ana Vatanlarına Dönüşü

Bakan, Ahıska Türklerinin ana vatanlarına dönüş yolculuklarının desteklenmesi gerektiğinin altını çizerken, bu konunun uluslararası platformlarda ve Gürcistan makamlarıyla sürekli takip edildiğini vurguladı. Ahıska Türkleri için ekonomik destek projeleri uygulandığını ve gençlere burs imkanları sağlandığını ifade etti.

Ayrıca, Rusya-Ukrayna savaşının ardından zor durumda kalan Ahıskalıları yalnız bırakmadıklarını ve Türkiye'ye güvenle ulaşmalarına yardımcı olduklarını belirtti.

Bakan Fidan, "Dünyanın çeşitli ülkelerine yayılmış ve sayıları 500 bini bulan Ahıska Türklerinin birlik ve benliklerini korumaları için desteğimizi sürdüreceğiz" şeklinde konuşarak, Ahıska Türklerinin karşılaştığı zorluklara karşı duyarlılığını bir kez daha gösterdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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