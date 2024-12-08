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Bakan Fidan'dan Barrot ile Suriye ve Lübnan Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Barrot ile Suriye ve Lübnan hakkında önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:07
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:07
Bakan Fidan'dan Barrot ile Suriye ve Lübnan Değerlendirmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile Suriye ve Lübnan konularında kapsamlı bir telefon görüşmesi yaptı.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları tarafından aktarılan bilgilere göre, iki bakan arasında gerçekleşen görüşmede, geçiş döneminin düzenli olmasının kritik önemi vurgulandı. Fidan, Suriye’nin kaosa sürüklenmemesi ve terör örgütlerinin güçlenmemesi için uluslararası toplumun Suriye halkına destek vermesi gerektiğini ifade etti.

Ayrıca, görüşmede Lübnan üzerindeki Suriye etkileri de gündeme geldi. Suriye’deki gelişmelerin Lübnan’a negatif biçimde yansımaması gerektiğinin altı çizildi.

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