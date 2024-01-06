Bakan Fidan'dan Blinken'a çağrı: F-16 alım sürecinin sonuçlanmasını bekliyoruz

Türkiye ve ABD arasındaki ilişkiler, bugün İstanbul'da iki ülkenin dışişleri bakanlarının yaptığı görüşmeyle masaya yatırıldı. Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile ABD'nin Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki ülke arasındaki işbirliği ve sorunları kapsamlı bir şekilde ele aldı. Diplomatik kaynaklar, görüşmenin olumlu bir havada geçtiğini belirtti.

BAKAN FİDAN: F-16 ALIM SÜRECİNİN SONUÇLANMASINI BEKLİYORUZ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki ilişkiler ele alındı. Fidan, Türkiye'nin ABD'den 40 adet F-16 ve 80'e yakın modernizasyon kiti almak için yaptığı başvurunun sonuçlandırılmasını istedi. Fidan, ayrıca İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin TBMM'nin vereceği karara bağlı olduğunu belirtti.





İKİ ÜLKE ARASI MÜZAKERELERİN BİR AN ÖNCE BAŞLAMASI GEREKTİĞİ VURGULANDI

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile İstanbul'da bir araya geldi. Görüşmede Gazze'de yaşanan insanlık dramı ve İsrail'in bölgeye yönelik tehdidi gündeme geldi. Bakan Fidan, Gazze'ye acil insani yardım gönderilmesi ve ateşkes sağlanması gerektiğini belirtti. Fidan, ayrıca iki devletli çözüm için müzakerelerin bir an önce başlaması gerektiğini ifade etti.

Hakan Fidan, Karadeniz'de istikrarın sağlanması için Türkiye'nin çaba gösterdiğini söyledi. Fidan, Rusya ve Ukrayna'dan dünya pazarlarına sunulan gıda ürünlerinin güvenli olması için yaptıkları çalışmalara da değindi. Fidan, bu konularda ABD ile işbirliği yapmaya hazır olduklarını ifade etti.