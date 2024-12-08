Bakan Fidan'dan Esed Hakkında Önemli Açıklama

Dışişleri Bakanı Fidan, Esed'in Yeri Hakkında Açıklamalarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye Devlet Başkanı Bashar al-Assad ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı. Fidan, Esed’in mevcut konumu hakkında herhangi bir bilgi veremeyeceğini belirterek, "(Esed'in yeri) Bu konuda herhangi bir yorumda bulunamam, nerede olduğunu da bilmiyoruz. Muhtemelen Suriye dışındadır" şeklinde konuştu.

Bu açıklamalar, Esed'in konumu ve Suriye'deki durum hakkında süregelen tartışmaları yeniden alevlendirdi.