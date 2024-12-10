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Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi

Bakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılmasının adada yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 10.12.2024 23:19
Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:19
Bakan Fidan'dan Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne Uyarı: Silahlanma Yarışı Tehlikesi

Bakan Fidan'dan Kritik Açıklama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin silahlandırılması konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bu durumun adada yeni bir silahlanma yarışını tetikleyebileceği uyarısında bulundu.

Silahlanma Yarışının Riskleri

Bakan Fidan, yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin militarizasyonunun uluslararası güvenlik dengelerini bozabileceğini ve bölgedeki gerginlikleri artırabileceğini ifade etti. Bu bağlamda, bölge ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da gerginleşme riskine dikkat çekti.

Türkiye'nin Durumu

Ayrıca, Fidan, Türkiye'nin bu durumu yakın bir şekilde takip ettiğini ve gerekli önlemleri almak için hazır olduklarını vurguladı. Bölgedeki güvenlik ve istikrarın korunması adına Türkiye’nin samimi çabalarının devam edeceğinin altını çizdi.

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