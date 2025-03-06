Bakan Fidan'dan Hırvatistan'da Kritik Açıklamalar: Suriye ve Bosna Hersek Vurgusu

Bakan Fidan, Hırvatistan ile İşbirliği ve Suriye'deki Süreçler Üzerine Değerlendirmelerde Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile düzenlenen ortak basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'de düzenlenen Ulusal Diyalog Konferansı sonrasında uluslararası toplumun bu sürece destek vermesi gerektiğini vurguladı. Fidan, ‘Bu desteği göstermenin en somut yolu ise yaptırımları koşulsuz ve azami oranda kaldırmaktır.’ dedi.

Hırvatistan ile İşbirliğinin Derinleştirilmesi

Bakan Fidan, toplantıda iki ülke arasında karşılıklı yatırımları artırmak için çeşitli çalışmalar yürütüldüğünün altını çizdi. Ayrıca, Türkiye ile Hırvatistan arasındaki savunma sanayi işbirliğinin giderek arttığını belirterek, bu işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Enerji konularının da iki ülkenin işbirliği alanları arasında önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Fidan, Hırvatistan'ın Krk Adası'ndaki enerji terminalinin Avrupa'nın enerji arz güvenliği açısından stratejik önem taşıdığını belirtti.

Balkanlar'da İstikrarı Sağlama Çabası

Fidan, Balkanlar'da istikrarın korunması için Hırvatistan ile yakın diyaloğa devam ettiklerini belirterek, ‘Türkiye ve Hırvatistan, bölgesel barış ve istikrar açısından önemli ortaklardır.’ dedi. Ayrıca, Bosna Hersek'teki kurucu halklar arasındaki dengeyi riske atan beyan ve kararların artmakta olduğunu dile getirerek, sorunların diyalog yoluyla çözülmesi gerektiğini vurguladı.

Filistin Meselesi Üzerine Açıklamalar

Bakan Fidan, Arap Birliği'nin Kahire'de sunduğu Gazze planını memnuniyetle karşıladığını dile getirirken, Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenecek İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Dışişleri Bakanları Konseyi toplantısına katılacaklarını duyurdu. Toplantıda, Filistinlilerin Gazze'den zorla göç ettirilmesine karşı tepkilerini bir kez daha toplu şekilde ifade edeceklerini belirtti.

Ayrıca, Fidan, ‘Suriye'de ulusal uzlaşının tesisi yönünde atılan adımlar önemlidir. Suriye halkının ülkenin toprak bütünlüğü ve birliği paydasında kenetlenmesi önem taşımaktadır.’ diyerek, Türkiye’nin bu süreçte Suriye halkını desteklemeye devam edeceğini sözlerine ekledi.