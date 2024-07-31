Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Fidan'dan İsmail Heniyye Açıklaması

Bakan Hakan Fidan, İsmail Heniyye'nin suikasta uğramasıyla ilgili duygu dolu bir paylaşımda bulundu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 10:57
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 10:57
Bakan Fidan'dan İsmail Heniyye Açıklaması

Bakan Hakan Fidan'ın Heniyye Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast hakkında duygularını ifade etti. Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsmail Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.

Fidan, suikast sonrası yaşadığı derin üzüntüyü dile getirerek, Heniyye'nin yaşamını tamamen Filistin davasına adadığını belirtti ve son dönemde barış için gösterdiği çabaların önemine vurgu yaptı.

Heniyye'nin Kararlılığı

Bakan Fidan, Heniyye’nin aile üyeleri İsrail tarafından katledildiğinde bile barışa olan inancını kaybetmediğini belirtti. Fidan, "İsmail Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini ekledi.

İLGİLİ HABERLER

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Bakanlık emekli için imzayı attı! Hem nakit promosyon verilecek hem de özel indirimler yapılacak!

Yeni zam oranı sabah açıklandı! Yüzde 24.73 zamma imzalar atıldı

Sınav yok, KPSS yok! Et ve Süt Kurumu kura ile personel alım ilanını az önce açtı

Yüksek maaşla bilişimde çalışmak isteyenler dikkat! Sayıştay personel alımı yapıyor

SGK'dan devrim gibi yenilik! Emeklilik sisteminde yeni perde: İkinci emeklilik geliyor

Milli Piyango tarihinde bir ilk! 1 kişiye 460 milyon TL çıktı: Talihli o ilden!

Bankalardan emekli promosyon atağı! 5 banka aynı anda müjdeyi verdi: Emeklinin cüzdanı dolacak

Velilere kötü, öğrencilere güzel haber! MEB'den son dakika yaz tatili açıklaması!

Kahvaltılık ürünlerde indirim şovu! BİM 30 Temmuz-2 Ağustos aktüel ürünler kataloğu

Borsa'da en çok kazandıran hisseler! Yatırımcısının yüzünü güldürdü: Haftaya damgasını vurdu

İş arayanlara dev fırsat geldi! 80 bin personel alımı başlıyor: Başvuru şartları belli oldu

Ziraat Bankası'ndan son kez duyuru geldi! Tüm müşterileri ilgilendiriyor: 31 Temmuz son gün...