Bakan Fidan'dan İsmail Heniyye Açıklaması

Bakan Hakan Fidan'ın Heniyye Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin İran'da uğradığı suikast hakkında duygularını ifade etti. Fidan, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "İsmail Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır" dedi.

Fidan, suikast sonrası yaşadığı derin üzüntüyü dile getirerek, Heniyye'nin yaşamını tamamen Filistin davasına adadığını belirtti ve son dönemde barış için gösterdiği çabaların önemine vurgu yaptı.

Heniyye'nin Kararlılığı

Bakan Fidan, Heniyye’nin aile üyeleri İsrail tarafından katledildiğinde bile barışa olan inancını kaybetmediğini belirtti. Fidan, "İsmail Heniyye, şanlı Filistin direnişinin sembolü haline dönüşmüş bir şahsiyetti. Aziz hatırası, Filistin halkının haklı davasında yaşayacaktır. Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun" sözlerini ekledi.