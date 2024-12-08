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Bakan Fidan'dan İstikrar Çağrısı: Tüm Aktörlere Sakinlik Mesajı

Bakan Fidan, bölgedeki tüm aktörlere dikkatli ve sakin olmaları çağrısında bulundu.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 13:10
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 13:10
Bakan Fidan'dan İstikrar Çağrısı: Tüm Aktörlere Sakinlik Mesajı

Bakan Fidan'dan Önemli Açıklama

Bölgedeki istikrarın korunması için çağrıda bulunan Bakan Fidan, tüm aktörleri dikkatli ve sakin hareket etmeye davet etti. Fidan, "Bölge ve bölge dışında bütün aktörlere dikkatli, sakin hareket etmeleri çağrısında bulunuyoruz. Bölgeyi daha fazla istikrarsızlığa götürmemek gerekiyor" ifadelerini kullandı.

İstikrarın Önemi Vurgulandı

Bakan Fidan, açıklamasında istikrarsızlığın bölgeye olan olumsuz etkilerinin altını çizerken, tüm tarafların bu süreçte sorumluluk alması gerektiğini belirtti. Özellikle uluslararası işbirliğinin gerekliliğine dikkat çekti.

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