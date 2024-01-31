Bakan Fidan'dan Montrö Sözleşmesi konusuna açıklama getirdi: Tartışması dahi düşünülemez

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya ziyareti sırasında İsrail'e Uluslararası Adalet divanının kararına riayet etmesi çağrısında bulundu. Gazze'de acilen tam bir ateşkes sağlanması gerektiğini belirten Hakan Fidan, Montrö boğazlar sözleşmesinin değiştirilemez olduğunu vurguladı. Montrö'nün gündeme getirilmesinin mümkün olmadığını söyledi.

Bakan Fidan'dan Montrö Sözleşmesi konusuna açıklama getirdi: Tartışması dahi düşünülemez
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Romanya Dışişleri Bakanı Luminita Odobescu ile bir araya gelen Dışişleri Bakanı Hakan, görüşmenin sonrasında ortak bir basın toplantısı yaptı. Toplantı, Romanya'nın başkenti Bükreş'te gerçekleşti.

Fidan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin Türkiye tarafından adil ve özenli bir şekilde uygulandığını vurguladı. "Dün, Sofya'da da basın toplantısında söyledim, bugün yine tekrar ediyorum, Montrö'nün tartışılmasını dahi tahayyül edemeyiz." dedi.

Fidan, "Montrö Sözleşmesi, bölgenin güvenliğinin teminatı işlevini görmeye devam etmekte." dedi. Fidan, Balkanlar'da ve Orta Doğu'da olan bitenleri Rumen mevkidaşıyla görüştüğünü belirtti.

BİRLİKTE HAREKET ETMEYE ÇAĞIRDI

Fidan, Gazze'de yaşanan acımasızlık, trajedi ve bunların yarattığı tehlikeleri mevkidaşıyla birlikte ortaya koyduklarını belirterek, İsrail'e Uluslararası Adalet Divanının kararına uyup hemen tam bir ateşkes ilan etmesi çağrısında bulunduğunu ifade etti.

Fidan, Gazze'deki ablukanın İsrail tarafından haftalardır sürdürülen saldırılara maruz kaldığını belirtti. Bombalardan kurtulanların açlık ve hastalıkla mücadele ettiklerini söyledi.

Fidan, Gazze'ye gönderilen insani yardımların İsrail güçleri tarafından engellenmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı. Gazze'de 2 milyon insanın saldırı altında olduğuna dikkat çeken Fidan bölgede baş gösteren kıtlık ve salgın hastalık tehdidini dile getirdi. Fidan şu sözleri söyledi:

"Gazze'ye insani yardım ve tıbbi malzeme girişinin İsrail tarafından engellenmesi uluslararası toplum tarafından asla kabul edilmemeli. 2 milyon insanın bombardıman altında açlık ve salgın hastalıklarla açıkça ölüme terk edilmesine sessiz kalamayız, kalmamalıyız. Bu katliamı engellemek için dünya kamuoyunu bir kez daha güçlü bir biçimde hareket etmeye çağırıyorum." dedi.

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