Bakan Fidan'dan Netanyahu Eleştirisi

Bakan Fidan'dan Sert Duruş
Son günlerde artan gerilimler kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fidan, açıklamalarında şunları söyledi:
"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar, tarihe kanlı suçluların destekçileri olarak geçecektir. Bu durum, ahlaki pusulanın tamamen kaybolduğuna tüm insanlığın tanıklık etmesine neden olmuştur."
Uluslararası Tepkiler
Bakan Fidan’ın bu açıklamaları, uluslararası arenada yankı buldu ve ülkeler arası ilişkilerde yeni tartışmalar başlattı.