Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Fidan'dan Netanyahu Eleştirisi

Bakan Fidan, Netanyahu'yu alkışlayanları eleştirerek tarihe geçecek ifadelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 25.07.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 25.07.2024 19:58
Bakan Fidan'dan Netanyahu Eleştirisi

Bakan Fidan'dan Sert Duruş

Son günlerde artan gerilimler kapsamında, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'ya yönelik sert eleştirilerde bulundu. Fidan, açıklamalarında şunları söyledi:

"Netanyahu'yu ayakta alkışlayanlar, tarihe kanlı suçluların destekçileri olarak geçecektir. Bu durum, ahlaki pusulanın tamamen kaybolduğuna tüm insanlığın tanıklık etmesine neden olmuştur."

Uluslararası Tepkiler

Bakan Fidan’ın bu açıklamaları, uluslararası arenada yankı buldu ve ülkeler arası ilişkilerde yeni tartışmalar başlattı.

İLGİLİ HABERLER

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Hyundai ikinci el fiyatına sıfır otomobil satıyor! Bu model kapışılacak!

Araç sahiplerine zorunlu oldu! Yaptırmayan binlerce lira ödeyecek!

2 gün üst üste aynı kıyafeti giyenler dikkat! İkinci kez giyince böyle oluyor!

Türk kahvesini fokur fokur köpürten taktik! Köpüksüz kahvelere son!

Samsung'a Android 15 güncellemesi geliyor! ? İşte One UI 7.0 güncellemesi alacak Galaxy telefonlar ve tabletler

Merakla bekleniyordu! Cep yakan PS6'nın çıkış tarihi ve özellikleri belli oldu

Kızılay’dan yeni iş duyurusu: Müfettiş yardımcısı alımları için başvurular başladı!

Sadece dahi olanlar 12 saniyede çocuk ve gül resimleri arasındaki 3 farkı görebiliyor

Ticaret Bakanlığı, en az lise mezunu 38 bin TL maaş ile şoför, temizlik ve güvenlik görevlisi alımı duyurusu yaptı

PTT'den annelere 3700 TL yardım başvurusu gerçek mi işte detaylar

Madame Coco'dan yazın en büyük indirim kampanyası başlıyor!

Bakan Uraloğlu PTT'ye personel alım müjdesini verdi! İşte detaylar