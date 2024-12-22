Bakan Fidan'dan PKK/YPG Uyarısı: Harekete Geçme Zamanı Geldi

Bakan Fidan'dan Sıkı Mesajlar

Bakan Hakan Fidan, Suriye'deki terör örgütü PKK/YPG'nin varlığını kesin bir dille reddetti. "Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz" diyerek, acil eylem çağrısında bulundu.

Toprak Bütünlüğü Vurgusu

Bakan Fidan, toprak bütünlüğü konusunun tartışılamaz olduğunu belirtti. Bu bağlamda, "PKK/YPG’ye Suriye’de yer olmadığını bir kez daha ifade etmek istiyoruz" ifadesiyle, terör örgütlerinin bölgedeki varlığının kabul edilemeyeceğine dikkat çekti.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin güvenlik politikaları ve Suriye'deki terörle mücadele stratejileri açısından büyük önem taşıyor.