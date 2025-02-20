Bakan Fidan'dan Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Hızlı Barış Çağrısı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya-Ukrayna Savaşı'na dair her iki tarafın katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin gecikmeksizin başlatılması gerektiğini açıkladı.

Bakan Fidan, MIKTA (Meksika, Endonezya, Güney Kore, Türkiye, Avustralya) 27. Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda konuşarak, Gazze ve Lübnan’daki durumu, Suriye'deki gelişmeleri, Ukrayna'daki devam eden çatışmaları ve dünyanın genelindeki artan insani krizleri vurguladı. Bu bağlamda, çok taraflı işbirliğine duyulan ihtiyacın kritik olduğunu ifade etti.

Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine kararlılıkla bağlı kaldığını ve savaşın sona erdirilmesi için diplomasiye olan ihtiyacın altını çizdi.

Fidan, "Savaşın her iki tarafının da katılımıyla kapsamlı bir barış sürecinin hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor," şeklinde konuştu ve Türkiye'nin taraflar arasında kalıcı ve sürdürülebilir bir barışa ulaşılması için müzakerelere tam destek vermeye hazır olduğunu belirtti.

Gazze'deki ateşkesin, geçici bir rahatlama sağladığını ancak İsrail'in insani yardımların erişimine yönelik kısıtlamalarının bu süreci engellediğini vurgulayan Fidan, ateşkesin ikinci aşamasına geçilmesi için ilerleme kaydedilmesini umduğunu ifade etti. “Hep birlikte Suriye, Gazze ve ötesindeki insani ihtiyaçlara cevap verebilecek kapasiteye sahibiz,” dedi.

MIKTA kapsamında işbirliğinin güçlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Fidan, diğer MIKTA üyeleriyle olan ikili ilişkilerin daha da derinleştirilmesine yönelik kararlılığın devam ettiğini sözlerine ekledi.