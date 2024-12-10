Bakan Fidan'dan Sert Açıklama: İsrail Suriye'nin Egemenliğini Hedef Alıyor

Dışişleri Bakanı Fidan'dan İsrail Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye topraklarına giren İsrail'in işgalci zihniyetiyle Suriye'nin egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef aldığını belirtti. Bu açıklama, uluslararası ilişkilerde yaşanan gerginliklerin ve toprak bütünlüğü sorunlarının ne denli önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İsrail'in Eylemleri ve Bölge İstikrarı

Bakan Fidan, İsrail'in bu eylemlerinin sadece Suriye için değil, tüm bölge için ciddi sonuçlar doğurabileceğini ifade ederken, bölge barışının sağlanması adına uluslararası toplumun ortak bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Sonuç ve Beklentiler

Fidan, bu tür işgallerin, uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve Suriye halkının bu durumu kabul etmeyeceğini sözlerine ekledi.