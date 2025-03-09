Bakan Fidan'dan Suriye Açıklamaları: 'Provokasyonla Rayından Çıkarılıyor'

Bakan Fidan, Ürdün'deki Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası Suriye'deki son durumu değerlendirdi ve provokasyonlara karşı uyarıda bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2025 18:45
Güncelleme Tarihi: 09.03.2025 18:45
Bakan Fidan'dan Suriye Açıklamaları: 'Provokasyonla Rayından Çıkarılıyor'

Bakan Fidan, Suriye'deki Gelişmelere Dikkat Çekti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdün'ün başkenti Amman'da düzenlenen Beşli Güvenlik Zirvesi sonrası, ülkelerinin Suriye’ye yönelik politikalarını değerlendirdi.

Fidan, Lazkiye'deki olaylar ile ilgili şu sözleri sarf etti: "(Lazkiye'deki olaylar) Suriye hükümetinin hiçbir provokasyona gelmeden haftalardır sürdürdüğü politikanın, bir provokasyonla rayından çıkarılmaya çalışıldığını görüyoruz."

Bölgesel Güvenlik ve İstikrar Vurgusu

Fidan, bölgedeki terörle mücadele ile Suriye'nin istikrarı konularını ele aldıklarını belirtti. "Suriye'de yeni kurulan hükümete her yönüyle yardımcı olmak, istikrarlaştırıcı bütün faaliyetlerini desteklemek konusunda kararlılığımız var" ifadelerini kullandı.

Ayrıca, Suriye'de bulunan Alevi, Hristiyan, Dürzi ve Nusayri grupların provokasyonlardan uzak durmasının önemine dikkat çekti. Fidan, bölge ülkeleri ve Türkiye'nin Suriye'de istikrarı bozucu hiçbir inisiyatifi desteklemediğinin altını çizdi.

Bakan, sivil halkın can, mal ve kültürel haklarının kutsal olduğu görüşünü her platformda savunduklarını vurguladı.

Beşli Güvenlik Zirvesi'ne, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın da katıldı. Zirveye, Ürdün, Irak, Lübnan ve Suriye’nin savunma bakanları ile genelkurmay ve istihbarat başkanları da eşlik etti.

(Sürecek)

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