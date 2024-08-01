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Bakan Fidan'dan Tarihi Takas Operasyonu Açıklaması

Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleşen takas operasyonunu duyururken Türkiye'nin barışçıl diplomasi rolünü vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 21:01
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 21:01
Bakan Fidan'dan Tarihi Takas Operasyonu Açıklaması

Bakan Fidan'dan Takas Operasyonu Açıklaması

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da gerçekleştirilen takas operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Fidan, sosyal medya platformu X’ten yaptığı paylaşımda,

"Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın vizyonu doğrultusunda barışçıl diplomasinin merkezi olmaya devam edecektir,"

dedi. Bakan Fidan, takas operasyonunun Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından yürütüldüğünü açıkladı. Bu operasyon, farklı ülkelerdeki cezaevlerinde bulunan toplam 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemlerin en geniş kapsamlı takas operasyonu olarak kaydedildi.

Operasyonun Detayları

Fidan, operasyonun başarılı bir şekilde sonuçlandığını belirterek, MİT personeline de tebriklerini iletti. Yapılan takas işlemi kapsamında ABD'den 2, Almanya, Polonya, Slovenya, Norveç ve Rusya'dan ise birer uçakla Türkiye'ye getirilen toplam 26 kişiden 10'nun Rusya'ya, 13'ünün Almanya'ya ve 3'ünün de ABD'ye naklinin sağlandığı ifade edildi.

Hakan Fidan, bu başarı ile birlikte, Türkiye'nin barışçıl diplomasi çabalarına katkı sunmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

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