Bakan Fidan'dan Terörle Mücadele Ve Suriye Açıklamaları

Dışişleri Bakanı Fidan, Katar'da Terörle Mücadeleyi Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, terörün Suriye'de yer bulmasına ve devam etmesine müsamaha etme şanslarının olmadığını belirtti. Fidan, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile birlikte düzenlediği basın toplantısında bu hususlara dair önemli açıklamalar yaptı.

Katar ile İlişkiler Stratejik Düzeyde

Fidan, iki aylık bir aradan sonra Katar'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederken, Katarlı mevkidaşına ev sahipliği ve dostluğu için teşekkür etti. Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin stratejik seviyede seyrettiğini belirten Fidan, bu ilişkilerin uzun yıllardır liderler tarafından inşa edildiğini vurguladı.

Suriye'ye Yönelik Yaptırımların Kaldırılması Gerekiyor

Fidan, Suriye'deki durumla ilgili olarak 8 Aralık sonrası yeni bir gerçekliğin oluştuğunu ifade etti. Suriye'nin yeniden inşasına yönelik olarak enerji gibi konularda adımların atılmasının önemine dikkat çekerken, uluslararası yaptırımların kalkmasının gerekliliğini vurguladı. Fidan, özellikle silahlı grupların ulusal ordu altında toplanmasının önemine değindi.

Gazze’de Ateşkesin Sürekliliği Önemli

Gazze'deki ateşkesin sürdürülmesinin Türkiye için öncelik olduğunu söyleyen Fidan, insani yardımların bölgeye sorunsuz ulaşması gerektiğini vurguladı. Fidan, Türkiye'nin insani yardımlar konusunda etkin bir rol oynadığını ifade ederek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konudaki hassasiyetini dile getirdi.

Filistin Sorununun İki Devletli Çözümle Bitirilmesi Gerek

Fidan, Filistin meselesinin iki devletli bir çözüm ile sonuçlanması gerektiğini belirtti. Bunun bölge için önemli bir kazanım olacağını ifade eden Fidan, bölge ülkeleri olarak sorunlara sahiplenme ve yerel çözümler üretme iradesini desteklediklerini açıkladı.

Suriye’de İşbirliği Üzerine

Fidan, yeni Suriye hükümetinin oluşmasının önemine dikkat çekerek, Türkiye ve Katar'ın bu süreçteki işbirliğinden bahsetti. Enerji, ulaştırma ve haberleşme alanında atılacak adımlarla ilgili çalışmaların hızla ilerlediğini belirtti.

ABD ile İlişkilerde Dikkatli Yaklaşım

Fidan, ABD'nin PKK/YPG ile olan ilişkisini eleştirerek, bu durumun Türkiye için ciddi tehdit oluşturduğuna dikkat çekti. Türkiye’nin, bölge istikrarı için DEAŞ ile mücadelede etkili adımlar atması gerektiğini vurgulayarak, dört ülkeyle (Türkiye, Irak, Suriye, Ürdün) işbirliği içinde hareket etme sözü verdi.

Fidan, Gazze ve Suriye konularında Türkiye’nin sürdüreceği destekleri tekrarlayarak, bu konuların uluslararası camiada gerekli hassasiyetin gösterilmesini beklediklerini belirtti.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan (solda), Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani (sağda) ile Doha'daki ortak basın toplantısında konuştu.