Bakan Fidan'dan Trump'ın Gazze Planına Sert Tepki

Bakan Fidan'dan Gazze Planına Sert Tepki

Türkiye'nin Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Gazze için sunduğu planla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, bu tür bir yaklaşımın bölge için ve Türkiye için kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tehcir Meselesine Dikkat Çekti

Bakan Fidan, Trump’ın Gazze planını değerlendirirken, “Tehcir meselesi ne bölgenin ne de bizim kabul edebileceğimiz bir durum. Bunu düşünmek bile abesle iştigal. Tartışmaya açılması bile yanlış” ifadelerini kullandı.

Bu açıklama, uluslararası kamuoyunda ve bölgede dikkatle karşılandı. Fidan'ın bu duruşu, Türkiye'nin Ortadoğu konusundaki hassasiyetini bir kez daha gözler önüne serdi.