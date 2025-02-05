Bakan Fidan'dan Zorla Tahliye Açıklaması: Kabul Edilemez

Dışişleri Bakanı Fidan'dan Sert Açıklama

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, son günlerde gündeme gelen Filistinlilerin Gazze'den zorla tahliyesi fikrini kesin bir dille reddetti. Fidan, bu konunun kabul edilemez bir dayatma olduğunu ifade ederek, "Filistinlilere yönelik soykırımı, tehciri, izolasyonu devam ettirecek her türlü adıma karşıyız," dedi.

Filistin Meselesinin Kökleri

Fidan, Filistin meselesinin, Filistinlilerin ait oldukları topraklardan sürgün edilmesiyle başladığını belirtti. Bakan, Gazze'den tehcir teklifini absürt bir tartışma olarak tanımlayarak, bu yaklaşımın yanlış olduğunu vurguladı.

Trump'ın Planları ve Tepkiler

Bakan Fidan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'yi "devralma" planına ilişkin de açıklama yaptı. Trump, geçtiğimiz günlerde yaptığı basın toplantısında, Gazze'nin yıkım alanı haline geldiğini ve Filistinlilerin, başta Mısır ve Ürdün olmak üzere komşu ülkelere yerleştirilmeleri gerektiğini öne sürdü.

Fidan, Türkiye olarak Filistinlilerin haklarını korumak için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Bu konuda kararlılık ifade eden Fidan, "Bu zamana kadar olduğu gibi bundan sonra da yılmadan, usanmadan çalışacağız," dedi.

BM Temsilcisi'nden Tepki

Filistin'in Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Riyad Mansur, Trump'ın Gazze halkını yerinden etme çağrısına ilişkin olarak, "Gazze bizim ülkemizin bir parçası, evimiz. Gazze halkını ‘daha mutlu ve güzel bir yere’ göndermek isteyenler, İsrail'deki ilk evlerine dönmelerine izin versin," şeklinde tepki gösterdi.