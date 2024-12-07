Bakan Fidan, Doha’da Irak Dışişleri Bakanı ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Iraklı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forum çerçevesinde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Irak Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmenin Detayları

Dışişleri Bakanlığı, görüşmeye ilişkin bilgileri sosyal medya platformu X üzerinden paylaştı. Paylaşımda, Bakan Fidan ve Hüseyin'in Doha’da bir araya geldiği ve samimi bir ortamda görüş alışverişinde bulunduğu kaydedildi.

Suriye Konusunda Mutabakat

Görüşmeye yönelik edinilen bilgilere göre, tarafların Suriye ile ilgili konularda yakın çalışma hususunda mutabık kaldıkları bildirildi. Bu durum, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin gelişimi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.