Bakan Fidan Doha'da Şeybani ile Görüştü: 10 Mart Mutabakatı Masada

Bakan Hakan Fidan, 23. Doha Forumu'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile Doha'da bir araya geldi; ikili konular ve 10 Mart mutabakatı ele alındı.

Yayın Tarihi: 07.12.2025 14:49
Güncelleme Tarihi: 07.12.2025 14:49
Doha — 23. Doha Forumu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar’ın başkenti Doha’da düzenlenen 23. Doha Forumu kapsamında, Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel meseleler kapsamlı şekilde değerlendirildi.

Toplantıda özellikle 10 Mart mutabakatı ile ilgili son durum ele alındı ve iki taraf arasındaki temasların sürdürülmesi kararı vurgulandı.

Bakan Fidan, görüşme sırasında 8 Aralık Hürriyet Günü vesilesiyle Suriye halkını ve mevkidaşını kutladı. Fidan, Türkiye’nin Suriye’de istikrar, güvenlik ve refahın tesisi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdüreceğini belirtti.

Fidan, Şeybani ile gerçekleştirdiği görüşmeden önce Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud ile bir araya gelmişti.

