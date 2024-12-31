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Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı Muhammed Mustafa ile telefon görüşmesi yaparak bölgedeki durumu değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 31.12.2024 14:21
Güncelleme Tarihi: 31.12.2024 14:21
Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile Önemli Görüşme Gerçekleştirdi

Dışişleri Bakanı Fidan ve Filistin Başbakanı Mustafa'nın Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgilere göre, Bakan Fidan, bu görüşmede Gazze'de kalıcı ateşkes sağlanmasının aciliyetine dikkat çekti.

Gazze'deki Durum ve Türkiye'nin Destek Taahhüdü

Görüşme sırasında, Batı Şeriadaki durum hakkında da bilgi alan Fidan, Türkiye'nin Filistin'e hem siyasi hem de ekonomik destek vermeye devam edeceğini ifade etti. Bu görüşme, iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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