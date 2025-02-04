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Bakan Fidan: 'Filistinlileri Yerinden Etme Projelerine Karşıyız'

Bakan Fidan, Mısırlı mevkidaşı ile yaptığı basın toplantısında, Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen girişimlere karşı olduklarını belirtti.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 16:02
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 16:02
Bakan Fidan: 'Filistinlileri Yerinden Etme Projelerine Karşıyız'

Bakan Fidan'dan Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile Ankara’da düzenlediği ortak basın toplantısında, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Fidan, İsrailli esirlerin serbest bırakılmasının ardından, Netanyahu hükümetinin alacağı tutum hakkında dünya genelinde oluşan belirsizliğe dikkat çekti: "Netanyahu'nun savaşı yeniden başlatma ihtimali, barıştan yana olan herkesi endişelendiriyor. 16 ay süren savaşın ardından Filistin'in de İsrail'in de barışa ve huzura ihtiyacı var."

Filistinlilere Dair Strateji Eleştirisi

ABD'nin Gazze Şeridi'ndeki Filistinlileri yerinden etme projesini tekrar gündeme getirmesine tepki gösteren Fidan, "Filistinlileri ana yurtlarından kovmayı hedefleyen her türlü girişime karşıyız. Bu fikir uluslararası hukuka da insanlık vicdanına da aykırıdır." ifadelerini kullandı.

Fidan, Batı Şeria'da artan saldırılarla ilgili de endişesini dile getirerek, "Batı Şeria'daki operasyonlara ve yerleşimcilerin yarattığı teröre bir an önce son verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Rolü

Gazze'dekibir ateşkes anlaşması kapsamında serbest bırakılan 15 Filistinlinin Türkiye'ye ulaştığını bildiren Fidan, "Bu kardeşlerimizin serbest bırakıldıktan sonra belli ülkelerde ağırlanması söz konusu. Türkiye'de gelen talep üzerine Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle olumlu bir tavır gösterdik." dedi. Bu çerçevede, Filistinli kardeşlerin vizelerinin verilmek üzere Kahire'deki büyükelçilikten alındığı bilgisi paylaşıldı.

Fidan, Filistin sorununda uluslararası topluma ortak bir duruş sergilemesi çağrısında bulunarak, "Mısır'la dayanışma içerisinde olduğumuzu buradan bir kez daha duyurmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

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