Bakan Fidan: Fransa'nın Suriye İddialarını Dikkate Almıyoruz

Bakan Fidan, Fransa'nın Suriye'deki rolüne dair açıklamalarda bulundu ve dikkate almadıklarını vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.01.2025 11:53
Güncelleme Tarihi: 10.01.2025 11:53
Bakan Fidan: Fransa'nın Suriye İddialarını Dikkate Almıyoruz

Bakan Fidan, Suriye'de Amerika'nın gücünü kullanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkelerden Fransaya yanıt verdi. Yaptığı açıklamada, "Amerika'nın gücünü kullanarak, arkasına saklanarak kendi menfaatlerini ilerletme konusunda söz söyleyen ülkeleri açıkçası dikkate almıyoruz," dedi.

Fidan, Fransa'nın Suriye üzerindeki etkisini sorgulayarak, ülkesinin kendi çıkarlarını ve güvenliğini sağlamaya odaklandığını belirtti. Ayrıca, Suriye’deki gelişmelerin Türkiye'nin ulusal güvenliği açısından ne denli önemli olduğunu ifade etti.

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