Bakan Fidan, Güney Afrika'da Lavrov ile Görüştü

Hakan Fidan ve Sergey Lavrov'dan Kritik Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Görüşme, Rusya-Ukrayna Savaşı'nı sona erdirme çabaları kapsamında gerçekleşti.

G20 Marjında Yapılan Toplantı

Bakan Fidan, Lavrov ile Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi. İkili, savaşın sona ermesine yönelik süreç hakkında kapsamlı bir değerlendirme yaptı.

Son Görüşmelerin Ele Alınması

Fidan ve Lavrov, aynı zamanda son dönemde gerçekleştirilen görüşmeler hakkında da bilgi alışverişinde bulundu, bu konudaki gelişmeleri ele aldı.