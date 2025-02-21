Bakan Fidan, Güney Afrika Dışişleri Bakanı Lamola ile See İkileşimi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Ronald Lamola'nın Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanı Ronald Lamola ile bir araya geldi. İkili görüşme, G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında Güney Afrika'da gerçekleştirildi.

İkili İlişkiler ve İşbirliği Konuları

Görüşmede, ikili ticari ilişkiler, karşılıklı yatırım olanakları ve savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanları masaya yatırıldı. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'e açılan soykırım davasının son durumu ile Sahra Altı Afrika'daki gelişmeler de değerlendirildi.