Bakan Fidan, Hollanda Mevkidaşıyla Suriye ve Gazze'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde, Suriye ve Gazze'deki son durumu ele aldı.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Fidan ve Veldkamp arasında yapılan görüşmede, Suriye'deki kapsayıcı bir geçiş sürecinin yürütülmesinin önemi vurgulandı.

Fidan, ayrıca İsrail'in Golan Tepeleri'ndeki uluslararası hukuka aykırı eylemlerinin, Suriye'deki gelişmeler üzerine olumsuz etkilerini dile getirdi.

Görüşmede, Gazze'de ateşkesin sağlanması yönünde atılabilecek adımlar hakkında da karşılıklı bilgi alışverişinde bulunuldu.