Bakan Fidan, İbrahimovic ile Görüştü
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Bakan Fidan'ın İbrahimovic ile görüşmesi hakkında yapılan paylaşımda, Boşnak Partisi'nin tarihi seçim başarısı tebrik edilerek, Karadağlı Boşnak kardeşlerin destekleneceği vurgulandı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın İbrahimovic ile görüştüğü belirtildi. Paylaşımda, "Bakanımız, Boşnak Partisi’ni tarihi seçim başarısından dolayı tebrik ederek, Karadağlı Boşnak kardeşlerimizi desteklemeye devam edeceğimizi vurguladı." ifadesine yer verildi.
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