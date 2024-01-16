Bakan Fidan ile Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman'dan ortak basın açıklaması

Fidan, Bakanlıkta Hırvatistan Dış ve Avrupa İşleri Bakanı Gordan Grlic Radman ile bir araya geldi. Görüşmenin sonrasında ortak basın toplantısı düzenledi ve konuştu.

Fidan, Pençe Kilit Harekatı'nda şehit düşen askerlere rahmet diledi ve "Terörle kararlılıkla mücadele eden ülkemiz, başta müttefiklerimiz olmak üzere uluslararası toplumdan da aynı duyarlılığı, aynı azmi sergilemesini beklemektedir." dedi. Fidan, Türkiye'nin tarih ve kültür bağları bulunan Hırvatistan'ın Balkanlar'da barış, istikrar ve refahı artırmak için işbirliği yaptığı dost bir ülke olduğunu vurgulayarak Hırvatistan'la siyasi ilişkilerin çok iyi seviyede olduğunu söyledi.

HEDEF TİCARET HACMİNİ 2 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK

Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Zagreb ziyaretinin iki yıl önce ilişkilere yeni bir ivme kazandırdığını belirtti. Fidan, Hırvatistan Dışişleri Bakanı Grlic Radman ile bu ziyarette ilişkilerdeki gelişmeleri ve işbirliği imkanlarını değerlendirdiklerini ifade etti. Fidan, iki ülke arasındaki ilişkilerin her alanda ilerletilmesi konusunda ortak irade sahibi olduklarını vurgulayarak imzalanması beklenen anlaşmaların en kısa sürede tamamlanması konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Fidan, ekonomik ve ticari ilişkilerin de iyi gittiğini söyledi. İki ülke liderinin koyduğu 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine 2022'de eriştiklerini ve 2023'te de bu seviyeyi sürdürdüklerini belirtti. Fidan, ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmak istediklerini vurgulayarak bu amaçla Karma Ekonomik Komisyon gibi kurumsal mekanizmaların etkin kullanılması gerektiğini ve mevkidaşıyla bu Komisyon'un yeniden toplanması konusunda anlaştıklarını kaydetti.

BÖLGEDE BARIŞ ORTAMI OLUŞTURMAK ÜLKELERİMİZİN YARARINA

Fidan, Balkanlar'daki gelişmelerin Türkiye ve Hırvatistan'ı yakından ilgilendirdiğini söyledi ve şunları ekledi:

"Bölgede barış ve istikrarın korunması, refahın artması ülkelerimizin yararınadır. Hırvatistan'ın sınır komşusu Bosna Hersek, bizim için de önemli bir ülke. Bosna Hersek'in barış, istikrar ve toprak bütünlüğüne desteğimizi her vesileyle bildiğiniz gibi vurgulamaktayız. Aynı iradeyi Hırvatistan tarafından da görmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgede barış ve istikrar için doğrudan üst düzey temasların devam etmesi gerektiğini düşünüyoruz."

Fidan, 2010'da oluşturulan Türkiye-Bosna Hersek-Hırvatistan Üçlü Danışma Mekanizması'nın çok önemli olduğunu belirterek bu mekanizmanın bir sonraki toplantısının en kısa sürede yapılması konusunda anlaştıklarını ve bu yıl içinde gerçekleşeceğini umduğunu ifade etti.

Fidan, mevkidaşıyla bölgede öne çıkan konular hakkında da fikir alışverişinde bulunduklarını bildirdi.

"Rusya-Ukrayna Savaşı ve Filistin'de yaşanan insanlık trajedisini de ele aldık. Her iki çatışma da ne yazık ki hala devam etmekte. Yakın coğrafyamızdaki bu çatışmaların bir an evvel sona ermesini arzu ediyoruz. Bu konularda yürüttüğümüz girişimler hakkında mevkidaşımı ilk elden bilgilendirdim.

İsrail'in insanlık dışı katliamının derhal durdurulması ve Gazze'ye uygulanan yasa dışı ablukanın kaldırılması gerektiğini bu vesileyle bir kez daha yineliyorum. Gelişmeleri hem ikili hem de çok taraflı platformlardan aktif şekilde takip etmeye devam ediyoruz. Tüm uluslararası toplumu bir kez daha kalıcı ateşkes çabalarına ciddiyetle destek olmaya davet ediyoruz."