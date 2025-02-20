Bakan Fidan, İrlanda Dışişleri Bakanı Harris ile Güney Afrika'da Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İrlanda Dışişleri Bakanı Simon Harris Görüşmesi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Afrika'da, İrlanda Başbakan Yardımcısı, Dışişleri, Ticaret ve Savunma Bakanı Simon Harris ile bir araya geldi. Görüşmenin ana gündem maddeleri arasında ikili ilişkiler ve Türkiye-Avrupa Birliği (AB) ilişkileri yer aldı.

Görüşmenin Detayları

Fidan ve Harris, Johannesburg'da düzenlenen G20 Dışişleri Bakanları Toplantısı sırasında bir araya geldi. İkili, Gazze'deki güncel durumu ve İsrail-Filistin sorununu ele alarak, bu konulardaki çözüm yolları üzerinde görüş alışverişinde bulundu.

Avrupa'nın Güvenliği Üzerine Değerlendirmeler

Ayrıca, Ukrayna-Rusya Savaşı bağlamında gelişmeleri değerlendirerek, Avrupa'nın güvenliği konusunu da masaya yatırdılar. Bu önemli görüşmeler, Türkiye ve İrlanda arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı sağlayacak.