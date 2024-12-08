Bakan Fidan, İspanyol Mevkidaşı ile Suriye'yi Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan İspanyol Mevkidaşı ile Önemli Görüşme

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya Dışişleri, Avrupa Birliği ve İşbirliği Bakanı Jose Manuel Albares ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Suriye'de barış ve istikrarın sağlanması konusunu masaya yatırdı.

Bakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşmenin ana gündem maddesi Suriye'deki mevcut durum oldu. Fidan ve Albares, Suriye'de sürdürülebilir barışın tesisinin önemine vurgu yaparak, uluslararası toplum'un bu yönde atabileceği adımları değerlendirdi.