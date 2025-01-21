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Bakan Fidan, İsveç ile Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliğini Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ile terörle mücadele ve güvenlik işbirliğinin önemine dikkat çekti. Toplantıları değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 22:56
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 22:56
Bakan Fidan, İsveç ile Terörle Mücadele ve Güvenlik İşbirliğini Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç ile Terörle Mücadele İşbirliğini Ele Aldı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsveç Dışişleri ve Adalet Bakanlarıyla gerçekleştirilen ortak basın toplantısında, İsveç'in PKK, PKK/YPG ve FETÖ gibi terör örgütlerine karşı attığı adımları değerlendirerek, "Bu adımların devam etmesini ve sahada yansıma bulmasını bekliyoruz," dedi.

Ankara'da Yapılan Toplantılar

Fidan, İsveçli Bakanlar Maria Malmer Stenergard ve Gunnar Strömmer ile Türkiye-İsveç Güvenlik Mekanizması toplantısının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ayrıca, Bolu'daki yangın faciasında hayatını kaybedenler için de başsağlığı mesajını iletti.

Toplantıda, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın katılamadığını belirten Fidan, bu durumun yangın sebebiyle yaşandığını ifade etti.

NATO Süreci ve Güvenlik Anlayışı

Fidan, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya katılım sürecinin Türkiye için önemli olduğunu hatırlatarak, uluslararası güvenlik konusunda yapılan görüşmelerin pozitif bir gelişme sağladığını vurguladı. 2022'de Madrid'de yapılan NATO Zirvesi'nde güvenlik muafakatına ulaştıklarını ve bu kapsamda 2023'te bir güvenlik mekanizmasının kurulmasına karar verildiğini belirtti.

Ekonomik İşbirliği ve İlişkilerin Gelişimi

İki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin de oldukça önemli olduğuna değinen Fidan, ticaret hacminin 5 milyar dolara çıkarılmasının hedeflendiğini söyledi. Fidan, geçen yıl 400 bin İsveçlinin Türkiye'yi ziyaret ettiğini, Türk toplumunun ise iki ülke arasındaki ilişkileri derinleştirdiğini belirtti.

Gazze'deki Durum ve İnsani Yardımlar

Gazze'de ateşkesin önemine dikkat çeken Fidan, ateşkesin sürdürülmesi gerektiğini ve orada insani yardımların kesintisiz bir şekilde ulaşmasının önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu konuda ciddi çabaları olduğunu ve bölgedeki barış ve istikrarı sağlama amacıyla gerekli desteklerin sağlanması gerektiğini ifade etti.

Fidan, Gazze ve Suriye'deki yeniden yapılanmanın bir an önce başlaması gerektiğine dikkat çekerek, uluslararası toplumun bu konuda işbirliği yapmasının zorunlu olduğunu vurguladı.

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