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Bakan Fidan, İtalyan Mevkidaşı Tajani ile Suriye Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya'nın Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile Suriye'nin durumu hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 16:00
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 16:00
Bakan Fidan, İtalyan Mevkidaşı Tajani ile Suriye Üzerine Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmenin ana gündem maddesi, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve siyasi birliğinin korunması oldu.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarına göre, konuşmada Suriye'deki dini azınlıkların korunmasının gerekliliği de ele alındı. Bakan Fidan’ın, Suriye'nin durumu ile ilgili kaygıları paylaştığı ifade edildi.

Bakan Tajani'nin Açıklamaları

Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Bakan Tajani, Türk Dışişleri Bakanı Fidan ile Suriye'nin birliğinin korunmasının önemine dair mutabık kaldıklarını belirtti. Tajani, Türk tarafının İtalyan vatandaşlarının güvenliği için gerekli önlemleri alması gerektiğinin altını çizdi. Ayrıca, Hıristiyan ve diğer azınlıkların korunması konusundaki taleplerini tekrarladığını ifade etti.

Tajani, durumun gidişatı hakkında olumlu bir izlenim edindiğini ve genel güvenlik açısından iyimser olduğunu belirtti. Son olarak, Türkiye’nin Orta Doğu bölgesinde istikrarın sağlanması için diplomatik işbirliğine açık olduğunu vurguladı.

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