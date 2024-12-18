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Bakan Fidan, Kahire'de Mısır ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kahire'de D8 toplantısında Mısır ve İran mevkidaşlarıyla görüştü.

Yayın Tarihi: 18.12.2024 20:14
Güncelleme Tarihi: 18.12.2024 20:14
Bakan Fidan, Kahire'de Mısır ve İran Dışişleri Bakanlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan’ın Kahire Temasları

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında önemli görüşmelere imza attı.

Fidan, burada Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ayrı ayrı bir araya geldi. Bu görüşmeler, bölgesel işbirlikleri ve uluslararası ilişkiler açısından büyük önem taşıyor.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlara göre, bu önemli toplantılar, D8'in global sorunlara çözüm bulma çabalarının bir parçası olarak değerlendiriliyor.

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