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Bakan Fidan Kırgızistanlı mevkidaşının çağrısına olumlu yanıt verdi: Kırgızistan'a gidecek

Bakan Fidan Kırgızistanlı mevkidaşının çağrısına olumlu yanıt verdi: Kırgızistan'a gidecek Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yarın ülkesine davet etti. Fidan, Kulubayev'in davetini kabul ederek, yarın Kırgızistan'a hareket edecek.