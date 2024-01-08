Bakan Fidan Kırgızistanlı mevkidaşının çağrısına olumlu yanıt verdi: Kırgızistan'a gidecek
Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yarın ülkesine davet etti. Fidan, Kulubayev'in davetini kabul ederek, yarın Kırgızistan'a hareket edecek.
Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı yarın ülkesine ziyaret etmeye davet etti. Fidan, Kulubayev'in davetini kabul ederek, yarın Kırgız Cumhuriyeti'ne gidecek.
Ziyaret sırasında, iki ülke arasındaki ilişkilerin her yönüyle değerlendirilmesi, aynı zamanda bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir paylaşımında bulunulması planlanıyor.