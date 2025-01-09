Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, KKTC'deki Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'nin inşaat alanını ziyaret etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2025 22:30
Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 22:30
Bakan Fidan, KKTC Cumhurbaşkanlığı ve Meclis Yerleşkesi'ni Ziyaret Etti

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) başkenti Lefkoşa’da, Cumhurbaşkanlığı ve Cumhuriyet Meclisi Yerleşkesi inşaat alanını ziyaret etti. Ziyaretinde yetkililerden yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Fidan, KKTC’deki temaslarının ikinci gününde, Türkiye’nin katkılarıyla yapımı süren yerleşke inşaatında işçilerle tek tek tokalaşarak moral verdi. İnşaat alanında işçilerin yanı sıra yetkililer tarafından bilgilendirilen Fidan, bir işçinin samimi sarılmasıyla karşılandı.

Bu ziyarette Dışişleri Bakanı Fidan’a, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Yasin Ekrem Serim ve AK Parti KKTC Temsilcisi Emre Kaya eşlik etti.

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