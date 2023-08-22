Bakan Fidan KKTC için kesin ve net konuştu: BM'ye gözdağı verdi

Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, BM'ye verdiği tepkide, KKTC ile BM arasındaki gerilimi eleştirerek, ada üzerindeki gelişmelerin BM'nin temel amaçlarına uymadığını belirtti. Ayrıca, Türkiye'nin AB üyeliği konusunda da AB'ye yönelik tutumların gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı. İşte detaylar...





HAKAN FİDAN KKTC İLE BM ARASINDA GERİLİMİ ELEŞTİRDİ

Son dakikada, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve Bulgaristanlı mevkidaşı kameralar önünde önemli açıklamalar yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yaşanan BM ile yol gerilimine dair Fidan, "BM'nin tarafsızlığının kaybedildiğine inanıyoruz" dedi.

Fidan, Türkiye'nin AB üyelik sürecini iki farklı açıdan ele aldı. AB üyeliğinin artık siyasi bir bakış açısıyla ele alındığına vurgu yaptı ve Türkiye'nin AB'ye üyeliğinin stratejik bir adım olabileceğini belirtti. Aynı zamanda, AB'nin sert tutumlarının gözden geçirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bulgaristan Dışişleri Bakanı Gabriel ise Türkiye'nin AB üyelik sürecini desteklediklerini ifade etti. Bulgaristan'ın, Ankara'nın Avrupa yolundaki çabalarını desteklediğini belirtti. İşte diğer ayrıntılar...





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, KKTC ile ilgili durumu değerlendirdi. BM Barış Gücü askerlerinin KKTC topraklarında yaşanan yol olayını eleştirdi. Pile-Yiğitler yolunun engellenmesine karşı çıktı. Uluslararası kurumların KKTC'nin haklarını görmezden geldiğini söyledi.

Cevdet Yılmaz'a göre BM Barış Gücü, Rumlar tarafından inşa edilen yolları onaylarken KKTC'nin yol çalışmalarına karşı çıkarak tarafsızlığını kaybetti. Barış Gücü'nün bu tavrı çifte standart içeriyor ve tarafsızlığını zedeliyor. KKTC'nin egemenliğine vurgu yaparak Türkiye'nin haklarını koruyacağını belirtti. Dışişleri Bakanlığı da BM'nin müdahalesini kınadı.

BM Güvenlik Konseyi'nin KKTC'yi kınamaya yönelik adımını eleştirdi. KKTC'nin toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesini, güvenilirlik ve tarafsızlık pozisyonunun korunmasını istedi. BM yetkililerine KKTC ile doğrudan diyaloğa davet etti.