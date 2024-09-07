Bakan Fidan, Kosova'ya Destek Verdiklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Fidan, Kosova'ya Desteklerini Açıkladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Kosova'ya gerçekleştirdiği resmi ziyarette, bölgedeki dostluk ilişkilerine dikkat çekerek, "Kosovalılar bizim sadece dostumuz değil, kardeşimizdir" dedi.

Resmi Ziyaretin Detayları

Priştine'deki resmi temaslarının ardından Prizren ve Mamuşa'da soydaşlarla bir araya gelen Fidan, geçmişe dair anılar paylaştıklarını ve genç kuşakların perspektiflerinin umut verici olduğunu ifade etti.

Bölgedeki Kalkınma ve İşbirliği Vurgusu

Fidan, son yirmi yıl içerisinde bölgenin hızla kalkındığını gözlemlemekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Türkiye olarak bu kadim toprakların refahı ve istikrarı için üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz. İşbirliğimiz sürekli güçlenecektir" diye ekledi.

Bu ziyaretin, Kosova'nın bağımsız ve egemen bir devlet olarak uluslararası düzeyde hak ettiği konuma ulaşması için Türkiye'nin desteklerinin bir göstergesi olduğunu belirtti.