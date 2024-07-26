Bakan Fidan Laos'ta Türkiye-ASEAN İşbirliği Hedeflerini Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Türkiye-ASEAN Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Fidan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilere dair hedeflerini paylaştı.

Türkiye'nin Hedefi ASEAN ile İşbirliğini Geliştirmek

Toplantıda konuşan Fidan, Türkiye'nin aleyhine olan uluslararası şoklara ve güçler arası rekabetin giderek arttığına dikkat çekti. "Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır" sözlerini vurgulayan Fidan, bu ortaklığın önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Jeopolitik Sorunlar ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Fidan, "Ukrayna'daki savaşın etkileri, coğrafi uzaklığın korunmanın yeterli olmadığını gösteriyor" diyerek uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin halkının yaşadığı trajedilere de dikkat çekti.

Enerji ve Gıda Krizleri Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda artan enerji maliyetleri ve yaklaşan gıda krizinin daha kapsayıcı bir uluslararası işbirliği gerektirdiğini de belirten Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin özgün zorluklarına işaret etti. "Türkiye bu karmaşık zeminde bölgesel işbirliğini desteklemektedir" dedi.

Gelecekteki İşbirlikleri ve Diğer İfadeler

Bakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN ile olan ilişkisini geliştirmek için harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti ve söylemlerini tekrarladı: "Türkiye'nin hedefi, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliği kurmaktır."