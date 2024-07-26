Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Bakan Fidan Laos'ta Türkiye-ASEAN İşbirliği Hedeflerini Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Türkiye-ASEAN Diyaloğunu güçlendirmek amacıyla önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 26.07.2024 16:02
Güncelleme Tarihi: 26.07.2024 16:02
Bakan Fidan Laos'ta Türkiye-ASEAN İşbirliği Hedeflerini Vurguladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'ta Türkiye-ASEAN Toplantısında Önemli Mesajlar Verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Laos'un başkenti Viyentiyan'da düzenlenen ASEAN 57. Dışişleri Bakanları Toplantısı çerçevesinde gerçekleştirilen Türkiye-ASEAN Sektörel Diyalog Ortaklığı Altıncı Üçlü Toplantısı'na katıldı. Fidan, burada yaptığı konuşmada Türkiye'nin ASEAN ile ilişkilere dair hedeflerini paylaştı.

Türkiye'nin Hedefi ASEAN ile İşbirliğini Geliştirmek

Toplantıda konuşan Fidan, Türkiye'nin aleyhine olan uluslararası şoklara ve güçler arası rekabetin giderek arttığına dikkat çekti. "Türkiye'nin hedefi ASEAN'ın Diyalog Ortağı olmaktır" sözlerini vurgulayan Fidan, bu ortaklığın önemli faydalar sağlayacağını ifade etti.

Jeopolitik Sorunlar ve Uluslararası İşbirliği

Bakan Fidan, "Ukrayna'daki savaşın etkileri, coğrafi uzaklığın korunmanın yeterli olmadığını gösteriyor" diyerek uluslararası işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, Filistin halkının yaşadığı trajedilere de dikkat çekti.

Enerji ve Gıda Krizleri Üzerine Değerlendirmeler

Toplantıda artan enerji maliyetleri ve yaklaşan gıda krizinin daha kapsayıcı bir uluslararası işbirliği gerektirdiğini de belirten Fidan, Asya-Pasifik bölgesinin özgün zorluklarına işaret etti. "Türkiye bu karmaşık zeminde bölgesel işbirliğini desteklemektedir" dedi.

Gelecekteki İşbirlikleri ve Diğer İfadeler

Bakan Fidan, Türkiye'nin ASEAN ile olan ilişkisini geliştirmek için harekete geçmeye hazır olduğunu belirtti ve söylemlerini tekrarladı: "Türkiye'nin hedefi, ASEAN ile daha kapsayıcı ve yapılandırılmış bir diyalog ve işbirliği kurmaktır."

İLGİLİ HABERLER

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Realme 13 Pro ve 13 Pro Plus'ın özellikleri ve çıkış tarihi belli oldu!

PTT'den beklenen duyuru geldi! 81 ilde PTT personel alımı: KPSS şartı belli oldu

Fiat Scudo’da Temmuz sonuna özel kampanya! 700.000 TL kredi ve yüzde 2,99 faiz oranı

Saksıda çiçek yetiştirenler, çiçeğin toprağına 5-6 tane kibrit çöpü dikin bakın ne oluyor

Saatlerce beklemeye son! O işlem artık e-Devlet kapısında!

Dünya Türkiye'deki bu üniversiteleri konuşuyor! İlk 500'de yerini aldılar!

Bardak bardak içen kabızlığı unutuyor! Bu meyve tuvaletten çıkarmıyor

Sigara zammı hem ciğer hem cep yakacak! Paket başı okkalı zam geldi!

Çeşme suyuna talim ettirecek zam! Böyle zam görülmedi!

Ankara'nın o ilçesi müziğe doyacak! Girişler tamamen ücretsiz!

Başvuru için son iki gün! KPSS şartsız personel alımı başladı!

Bakanlığa dev personel alımı! En az lise mezunu olmak şart!