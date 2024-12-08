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Bakan Fidan, Letonya ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Braze ile Suriye'deki gelişmeleri telefonla ele aldı.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 23:30
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 23:30
Bakan Fidan, Letonya ile Suriye Gelişmelerini Görüştü

Dışişleri Bakanı Fidan, Letonyalı Mevkidaşıyla Suriye Üzerine Konuştu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze ile telefonda Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geldi. İki bakan arasındaki görüşme, Suriye'deki kritik gelişmelerin ve bu gelişmelerin muhtemel bölgesel etkilerinin değerlendirilmesi amacıyla gerçekleştirildi.

Bakanlık kaynaklarından edinilen bilgilere göre, bu görüşme, Suriye konusundaki uluslararası iş birliği ve dikkatli analizlerin önemi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

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