DOLAR
34,38 0%
EURO
36,84 0%
ALTIN
2.969,82 0%
BITCOIN
2.741.059,28 -4,55%

Bakan Fidan, Riyad'da Pakistan ve Iraklı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da Pakistan ve Iraklı mevkidaşlarıyla kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.11.2024 15:50
Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 15:50
Bakan Fidan, Riyad'da Pakistan ve Iraklı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında önemli görüşmelere imza attı.

Bakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmeler, bölgesel işbirliği ve güvenlik konularının ele alınması adına kayda değer bir platform sundu.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın bu kritik temaslarının detayları paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
MSB, Anıtkabir'in Tarihi Fotoğraflarını Paylaştı
2
Hatay Antakya'da İnşaat Şantiyesinde Yangın!
3
Netanyahu'nun Özel Kalem Müdürü Hakkında Şantaj İddiası: Akıl Almaz Olaylar Yaşanıyor
4
Geleceğin Askeri Teknolojileri Ankara'da Tartışılacak
5
Atatürk, Senegal'de 86. Yılında Anıldı
6
Mahir Ünal'dan Bingöl'de Terörle Mücadele Vurgusu: 'Demokrasi Kılıfı Altında Eleştirilmez'
7
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nden 10 Kasım Anma Mesajları

Şubat ayında faturalar 2 katı artacak! Elektrik faturası adına olan dikkat!

TCMB'den EMEKLİ maaş zam tablosunda yüzde 6’lık artış! İşte zam oranları

Başkandan asgari ücret iddialarına son net tavır geldi

Gülümseten Kasım Kampanyası: Bu ürünlere bakmayan binlerce lira kaybedecek

Cuma akşamı onların günü! IBAN’a bakan kazanacak

Ortak Türk Alfabesi uzlaşısı geldi! Yeni alfabe kullanılmaya başlayacak

Kamudan emekliye 4500 TL ödeme çıktı! Kasım boyunca süregelecek

Asgari ücretli haricinde zamdan etkilenecek milyonlarca kişi açıklandı! Ocak ayında gelecek

Tek tek hesaplandı! Trump’ın başkan seçilmesi Türkiye ekonomisini zora sokacak

2025 gelmeden zamları bir bir geliyor! Sabah açıklandı cepleri fena yakıyor

Doğu Ekspresi bileti almak isteyenler dikkat! Tarihler verildi

KYK bursu mu - KYK kredisi mi? KYK kredisi faizli mi geri ödenecek