Bakan Fidan, Riyad'da Pakistan ve Iraklı Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Riyad'da düzenlenen İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Ligi Olağanüstü Ortak Zirvesi Dışişleri Bakanları Toplantısı marjında önemli görüşmelere imza attı.

Bakan Fidan, Pakistan Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile bir araya gelerek ikili ilişkiler üzerine değerlendirmelerde bulundu. Bu görüşme, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğini güçlendirmek adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Ayrıca, Fidan'ın Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin ile de bir toplantı gerçekleştirdiği bildirildi. Bu görüşmeler, bölgesel işbirliği ve güvenlik konularının ele alınması adına kayda değer bir platform sundu.

Bakanlığın resmi X hesabından yapılan açıklamada, Fidan'ın bu kritik temaslarının detayları paylaşıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.