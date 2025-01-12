Bakan Fidan, Riyad'da Suudi ve AB Temsilcileri ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Riyad'da Temaslarda Bulundu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlenen Suriye toplantısı çerçevesinde önemli görüşmeler yaptı. Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile bir araya geldi.

Bakanlığın resmi X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Fidan'ın Suudi mevkidaşı ile yaptığı görüşmenin detayları aktarıldı.

Ayrıca, Fidan'ın Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas ile de bir görüşme gerçekleştirdiği bildirildi. Bu toplantılar, Suriye ile ilgili bölgesel politikaların görüşülmesi açısından önem taşıyor.