Bakan Fidan, Romanya'nın Dışişleri Bakanı Hurezeanu ile Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanya Dışişleri Bakanı Emil Hurezeanu ile önemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, görüşme sırasında ikili ve bölgesel konular değerlendirildi.

Fidan, görevine yeni başlayan mevkidaşı Hurezeanu'yu tebrik etti ve iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesi amacıyla yapılabilecek iş birliklerini ele aldı.

Bu görüşme, Türkiye ve Romanya'nın diplomatik ilişkilerini derinleştirme çabalarının bir parçası olarak önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.