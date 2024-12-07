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Bakan Fidan, Suriye Gelişmelerini Uluslararası Mevkidaşlarıyla Görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Doha Forumu'nda Suriye'deki gelişmeleri farklı ülkelerin temsilcileriyle değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 07.12.2024 23:10
Güncelleme Tarihi: 07.12.2024 23:10
Bakan Fidan, Suriye Gelişmelerini Uluslararası Mevkidaşlarıyla Görüştü

Fidan, Doha'da Uluslararası Görüşmeler Yaptı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenen 22. Doha Forumu marjında kritik görüşmelere imza attı.

Bakan Fidan, Katar, Mısır, İran, Irak, Ürdün ve Suudi Arabistanlı mevkidaşlarının yanı sıra Rusya temsilcisiyle bir araya gelerek Suriye'deki son gelişmeleri masaya yatırdı.

Dışişleri Bakanlığının resmi X sosyal medya platformundaki hesabından yapılan paylaşımla, Fidan'ın bu görüşmelere dair detaylar aktarıldı. Görüşmeler, uluslararası iş birliğinin öneminin bir kez daha ön plana çıktığı bir bağlamda gerçekleşti.

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