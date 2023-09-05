Bakan Fidan, Suriye il işbirliği mesajı verdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye ile iş birliği mesajı verdi ve Türkiye'nin bu iş birliğini önemli olarak değerlendirdiğini belirtti. Fidan, bu konuların Türkiye için olmazsa olmaz olduğunu ifade etti. Ayrıca, İran ve Rusya'nın da katılımıyla gerçekleşen 4'lü formatta tartışmaların devam ettiğini söyledi.

Bakan Fidan aynı zamanda Irak'ın Kerkük kentinde artış gösteren PKK mevcudiyeti konusunda endişelerini dile getirdi ve Irak makamlarından bu duruma hızla son verilmesini talep ettiklerini vurguladı. İşte detaylar...





DIŞİŞLERİ BAKANI HAKAN FİDAN'DAN SURİYE İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Fidan, İranlı mevkidaşı Abdullahiyan ile gerçekleştirdiği görüşmenin sonuçlarını paylaşırken, bu görüşmenin önemine vurgu yaptı. Görüşme sonrasında Bakan Fidan'ın bu açıklamaları, Türkiye'nin bölgesel iş birliği ve güvenlik konularındaki taahhütlerini yansıtıyor. Bu gelişmeler, Türkiye'nin bölgesel ilişkilerini ve politikalarını şekillendirmeye devam ettiğini gösteriyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ortak basın toplantısında yaptığı konuşmada vurgulanan noktalar şunlar:

Türkiye'nin Suriye politikası net bir şekilde belirlenmiştir. Suriye hükümetinden beklentilerimiz açıktır. Öncelikli beklentimiz, ülkemizdeki mültecilerin güvenli bir şekilde Suriye'ye dönüşlerinin sağlanmasıdır. Suriye hükümetinden, bu dönüşleri desteklemek için gerekli adımların atılmasını bekliyoruz. Ayrıca, yeni mülteci akınlarını önlemek için tedbirler alınması gerekmektedir. Bunun yanı sıra, PKK terörünün Suriye topraklarında sonlandırılması ve Türkiye ile iş birliği yapılması bizim için kritik bir konudur. PKK terörünün Suriye gündeminden çıkarılması önemlidir.

Bu beklentilerimiz, İran ve Rusya'nın da katılımıyla gerçekleşen 4'lü formatta ele alınmaktadır. Türkiye, bölgesel iş birliğine ve güvenliğe önem vermektedir ve bu çerçevede çalışmalarını sürdürmektedir.

Ayrıca, Kerkük kentinde yaşanan gerginlik hakkında da görüşlerimizi paylaşmak istiyorum. Kerkük, Irak'ın etnik ve mezhepsel bir karışımını temsil etmektedir ve bu kentin huzuru ve istikrarı Irak'ın genel istikrarını etkileyebilir. Kerkük, farklı grupların barış içinde bir arada yaşama simgesi olarak görülmelidir. Türkmenlerin ana yurdu olan Kerkük'teki gelişmeleri yakından takip ediyoruz ve endişeyle karşılıyoruz. Şehirde artan PKK varlığına son verilmesini Irak yetkililerinden talep ediyoruz. Türkmenlerin her alandaki destekçisi olmaya devam edeceğiz.

Bu açıklamalar, Türkiye'nin bölgesel ilişkileri ve politikalarını yansıtmaktadır. Türkiye, güvenlik ve istikrarın sağlanması, terörün sona erdirilmesi ve mülteci sorunlarının çözülmesi için iş birliği yapmaya devam etmektedir.

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın görüşmeye dair açıklamaları şu şekildedir:

Görüşmemizde çok çeşitli konuları ele aldık ve bir dizi önemli konuyu müzakere ettik. İlk olarak, iki ülke arasında ortak sınır güvenliği, ticaret, terörizmle mücadele, yükseköğrenim gibi birçok alanda iş birliği fırsatlarını değerlendirdik. Bu konuları detaylı bir şekilde paylaştık ve gelecekteki iş birliği potansiyelini göz önünde bulundurduk.

Terörizmle mücadele, özellikle bölgesel güvenliği tehdit eden bir sorun olarak ele alındı. İki ülkenin terörle mücadelede birbirlerinden beklentilerini ve bu alandaki iş birliği potansiyelini paylaştık. Terörün ortak bir tehdit olduğunu kabul ederek, bu alanda daha fazla iş birliği yapmanın önemini vurguladık.

Suriye konusu da görüşmemizin odak noktalarından biriydi. Türkiye'nin Suriye konusundaki endişelerini ve güvenlik kaygılarını ele aldık. Her iki ülke olarak, komşu ülkelerin toprak bütünlüğünü ve güvenliğini savunuyoruz. Diplomasi ve müzakere yoluyla, Türkiye ve Suriye arasındaki sorunların çözülebileceğine inanıyoruz. Bu, bölgesel istikrarın sağlanması için kritik bir adımdır.

İki ülke arasındaki ticaret hacmi yaklaşık 300 milyar Euro seviyesindedir. Bu ticaret hacmini artırmak için ekonomik iş birliği fırsatlarına odaklandık. İlim, teknoloji, enerji, turizm, kültür ve spor gibi birçok alanda iş birliğini teşvik ettik. İki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi ve ticaretin artırılması, hem Türkiye hem de İran için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

Bu açıklamalar, Türkiye ve İran arasındaki görüşmenin ana gündem maddelerini ve iş birliği alanlarını yansıtmaktadır. İki ülke, ortak çıkarlar doğrultusunda iş birliğini sürdürmeye ve bölgesel istikrarı güvence altına almaya yönelik kararlılıklarını vurgulamıştır.