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Bakan Fidan: Suriye İstikrarı Terörizme Karşı Önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Fidan, Blinken görüşmesinde Suriye'deki istikrarın ve terörizmin önlenmesinin önemine değindi.

Yayın Tarihi: 13.12.2024 11:29
Güncelleme Tarihi: 13.12.2024 11:29
Bakan Fidan: Suriye İstikrarı Terörizme Karşı Önceliğimiz

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Amerikalı mevkidaşı Antony Blinken ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası önemli açıklamalarda bulundu. Fidan, Suriye'deki istikrarın sağlanmasının, terörizmin önlenmesi ve DEAŞ ile PKK'nın etkisinin ortadan kaldırılmasısı konusunda Türkiye'nin öncelikler arasında olduğunu vurguladı.

Görüşmelerde, Suriye'nin huzur ve güvenliğinin sağlanmasının, bölgedeki terörizmin kökünü kazımak için elzem olduğunu belirten Fidan, bu durumun hem Türkiye hem de bölge ülkeleri için stratejik bir önem taşıdığını ifade etti.

Bakan Fidan ayrıca, uluslararası toplumun da bu konuda daha aktif ve etkin bir rol oynaması gerektiğini dile getirerek, küresel işbirliğinin artırılmasını önerdi.

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