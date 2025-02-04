Bakan Fidan: Suriye'ye Yönelik Terör Tehditleri Hakkında Önemli Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'dan Kritik Açıklamalar

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ile düzenlenen ortak basın toplantısında Suriye'deki terör tehdidi hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu. Fidan, "DEAŞ ve PKK/YPG terör örgütleri Suriye'ye yönelik en önemli iki tehdit kaynağı durumundadır. Suriye'nin normal bir ülkeye dönüşmesi için tarihi bir fırsat yakalanmıştır" diye belirtti.

Türkiye ve Mısır Arasındaki Diplomatik İlişkiler

Bakan Fidan, Türkiye ile Mısır arasındaki diplomatik ilişkilerin 2025'te 100. yılını kutlayacağını hatırlatarak, iki ülke arasında ikili ilişkilerin ve bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Ayrıca, ikili ticaret hacminin 2024 yılında yaklaşık 1 milyar dolar artarak 9 milyar dolara ulaştığını ifade etti.

Bölgesel Sorunlara Yerel Çözüm Arayışı

Yerel sorunlara ithal çözüm arayışlarının bölgede huzur getirmediğini belirten Fidan, "Bölgedeki sorunlarla ilgilenmezsek üçüncü ülkeler gelip politikalarını dayatıyorlar" şeklinde konuştu. Ayrıca, Gazze’de ateşkesin sağlanması için Mısır’a teşekkür etti.

Suriye ve Afrika'da Barışın Sağlanması

Fidan, Suriye ile ilgili Mısır’la işbirliğine önem verdiklerini, Suriye’nin güvenlik, ekonomik ve insani durumunu değerlendirdiklerini söyledi. Suriye'deki istikrarın ön koşulunun terörün ortadan kaldırılması olduğuna da dikkat çekti.

Filistin Sorununa Dair Çözüm Önerileri

Bakan Fidan, Filistin meselesinde Türkiye’nin, Mısır ve Katar ile işbirliği yaptığını belirtti ve "Filistinlilerin yerlerinden edilmesine karşıyız" ifadesini kullandı. Ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump'ın bu konudaki teklifine de sert bir dille karşı çıktığını vurguladı.

Uluslararası İlişkiler ve Barışa Duyulan İhtiyaç

Fidan, uluslararası ilişkilerin gündeminde barışın sağlanması gerektiğini belirterek, "İyi niyetle atılan adımlar, iyilik ile sonuçlanır" ifadesini kullandı. Son olarak, tüm ülkelerin bölgesel barış için işbirliği yapmasının önemine değindi.